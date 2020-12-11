Elazığ'da TOKİ tarafından yapılan konutlar için kura çekildi - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Yazıkonak Beldesi'nde yapılan 381 konuttan 250 hak sahibi için kura çekimi yapıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından TOKİ tarafından depremzedeler için yeni konutların inşa çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Yazıkonak Beldesi'nde yapılan 381 konutun 251'in hak sahibinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapıldı. Elazığ İl Özel İdaresi'nde yapılan kura çekimine Vali Erkaya Yırık ile kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Kura çekiminde konuşan Vali Erkaya Yırık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin 19 bin 500 konut için 19 ayrı lokasyonda inşaatların devam ettiğini belirterek, "Devletimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız depremzedelerimizin haklarının sağlanması, mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Bugün ise 381 konutun yapıldığı ve artık bitmek suretiyle dağıtımı gerçekleştirilecek olan 250 konut için kura çekimi yapılacak" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan kurayla hak sahipleri belirlendi.