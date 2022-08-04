66 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ile yakalandı - Son Dakika
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66 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ile yakalandı

04.08.2022 12:11
66 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ile yakalandı

Elazığ'da toplamda 66 suç kaydı bulunan ve içlerinde hırsızlıktan aranması olan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ile gezerken suçüstü yakalandı.

Elazığ'da toplamda 66 suç kaydı bulunan ve içlerinde hırsızlıktan aranması olan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ile gezerken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili fail ya da faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, 34 suç kaydı bulunan A.Ç. ve 32 suç kaydı bulunan O.A. oldukları tespit edildi. Şüpheliler, polis tarafından çalıntı motosiklet ile suçüstü yakalandı. Ayrıca şüpheli A.Ç.'nin 2 oto hırsızlığı, 1 motosiklet hırsızlığı suçundan aranmasının olduğu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı ELAZIĞ'DA 66 SUÇTAN KAYDI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ ÇALINTI MOTOSİKLETLE YAKALANDI ELAZIĞ'DA 66 SUÇTAN KAYDI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ ÇALINTI MOTOSİKLETLE YAKALANDI
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 66 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ile yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 66 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ile yakalandı - Son Dakika
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