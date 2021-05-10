Elazığ'da toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika

Elazığ'da kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 işçi, ekiplerin yaptığı çalışma ile kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi 1970. Sokakta bir sitenin kanalizasyon çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerden Mehmet Uçan ile Turgut Bostancı'nın kanalizasyonda çalışma yapmak için yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura indi. Bu sırada çukurda göçük meydana geldi. İşçilerin bedenlerinin büyük bir kısmı toprak altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yapılan çalışma ile 2 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Çukurdan çıkartılan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ