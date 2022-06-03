Elazığ'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama

03.06.2022 10:55

Elazığ'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen şüpheli A.A.ve T.E.A.düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalar süresince bu şahıslardan uyuşturucu madde temin eden 7 şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlemler yapıldığı bildirildi. Yapılan üst aramalarında ise 1,25 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Konu ile ilgili olarak 'Uyuşturucu Madde Ticaretinden' adliyeye sevk edilen A.A. ve T.E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama
Elazığ'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama
Elazığ'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama
Elazığ'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama

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Torbacı operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı Torbacı operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı ELAZIĞ'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI ELAZIĞ'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika


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