Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı çalışma yapan ekipler ilk önce sokak satıcılarından uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 30 şahsı yakaladı. Bunlar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapan polis torbacılara yönelik operasyon için şafak vakti düğmeye bastı. Gün ağarmasıyla birlikte harekete geçen ekipler, Özel Harekat Polisi'nin desteğiyle 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda kubar, toz esrar, metamfetamin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı,1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyette 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Özel Harekat, Uyuşturucu, Operasyon, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

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