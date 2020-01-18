Elazığ'da,toz esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da,toz esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da,toz esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1,5 kilogram toz esrarla birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da,toz esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1,5 kilogram toz esrarla birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli A.K. tespit edilerek ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin yakalandığı operasyonda yapılan aramada 1 kilo 500 gram toz esrar,30 gram kubar esrar,20 gram kenevir tohumu, 4 adet ecstasy hap,3 adet kova düzeneği,2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam tüp, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör ile 20 adet mermi ele geçirildi.


Jandarmaya götürülen şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Uyuşturucu Madde Ticareti ve 6136 sayılı Silahlı Kanuna Muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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