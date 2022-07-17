Trafik yoğunluğunun etkilerini en aza indirmek ve meydana gelmesi muhtemel trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimler sonucunda kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi - Son Dakika

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