Elazığ'da trafik denetimi

Elazığ
'ın Keban
ilçesinde Kadir Gecesi
dolayısıyla trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız kurallarına riayet etmeleri, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Yapılan denetimlerde sürücülere gül suyu ve kandil lokumu ikram edildi.
Okul servis araçlarının da denetlendiği uygulamada, öğrencilere trafik karnesi dağıtılarak okul servis sürücüsünü trafik konusunda değerlendirip not vermeleri istendi.
Doldurdukları karneleri #trafikkarnem etiketiyle paylaşarak en fazla beğeni alan öğrencilere, bisiklet verilecek.