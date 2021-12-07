Elazığ'da trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Elazığ'da polis ekipleri kentin farklı noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Molla Bahri Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada araçlar durduruldu.
Uygulamada, emniyet kemeri, fazla yolcu, ehliyet, ruhsat ve plaka kontrolü yapıldı, küçük yaştaki çocukların ön koltukta oturmamaları gibi trafik kuralları konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı.
Kaynak: AA
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