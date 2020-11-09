Elazığ'da trafik ikaz levhaları yenileniyor - Son Dakika

Elazığ'da trafik kazalarını önlemek için eski ve yıpranmış trafik ikaz levhaları yenileniyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolu 8. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle kara yolundaki eski, yıpranmış ikaz levhaları tespit edilerek, yerlerine yeni levhalar takılıyor.

Trafik kazalarına karşı sürücüler ekiplerce bilgilendirilirken, kent genelinde yapılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.