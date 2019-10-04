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Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

43 dakika önce

Elazığ'ın Maden İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı, System.String[]

Elazığ'ın Maden İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolu Kumyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AV 708 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan kurtarıldı.


Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Maden, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:55 Kaynak: İHA
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