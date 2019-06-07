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Elazığ'da trafik kazası: 1'i çocuk 9 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da trafik kazası: 1'i çocuk 9 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 1'i çocuk 9 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DR 100 plakalı otomobil ile 23 FN 250 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da trafik kazası: 1'i çocuk 9 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:38 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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