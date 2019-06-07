Elazığ'da trafik kazası: 1'i çocuk 9 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 1'i çocuk 9 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:38 Kaynak: İHA
'da trafik kazası: 1'i çocuk 9 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı
'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DR 100 plakalı otomobil ile 23 FN 250 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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