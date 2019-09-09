Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anılhan G. iradesindeki 34 RL 4237 plakalı otomobil, Elazığ Tadım köyü 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Anılhan G. ile yanında bulunan Emir Yiğit Gökdere (17) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Emir Yiğit Gökdere, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Anılhan G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.