Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

4 dakika önce

ELAZIĞ'da, güvenlik şeridinde park halindeki TIR'a, hafif ticari aracın çarpması sonucu, İlayda Ö. (17) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da, güvenlik şeridinde park halindeki TIR'a, hafif ticari aracın çarpması sonucu, İlayda Ö. (17) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Elazığ- Malatya yolunda meydana geldi. Ortaçalı köyü yakınlarında, A.Ö. yönetimindeki 44 DG 794 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle park halindeki 06 DNP 89 plakalı TIR'a, çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan İlayda Ö., hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı. İhbar üzenine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken, hayatını kaybeden İlayda Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 


- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:19 Kaynak: DHA
Elazığ, Güncel
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