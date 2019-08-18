Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
14 dakika önce
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde duvara çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:56 Kaynak: AA
'ın Kovancılar
ilçesinde duvara çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ömer Pamukbakar idaresindeki 23 DC 199 plakalı hafif ticari araç, Tepebağ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazada Çiçek Pamukbakar (67) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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