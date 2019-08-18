Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

14 dakika önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde duvara çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde duvara çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ömer Pamukbakar idaresindeki 23 DC 199 plakalı hafif ticari araç, Tepebağ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada Çiçek Pamukbakar (67) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kovancılar, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:56 Kaynak: AA
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