Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

8 dakika önce

Elazığ'da, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Elazığ'da, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AAH 178 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Süreyya Gül'e (56) çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:28 Kaynak: İHA

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