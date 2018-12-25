Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü
8 dakika önce
Elazığ'da, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Elazığ
'da, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Elazığ- Bingöl
Karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AAH 178 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Süreyya Gül'e (56) çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü, Jandarma
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:28 Kaynak: İHA
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