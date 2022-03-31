Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

31.03.2022 11:19
Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu Baskil Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NU 4129 plakalı otomobil ile 23 ABC 148 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

(Kamil Can Kılıç-İHA)

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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