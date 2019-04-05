Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAR 225 plakalı otomobil, İmam Efendi Bulvar Üst Geçidi girişinde kaldırıma çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:28 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi Define Hırsızları, Tarihi Caminin Temelinde Kazı Yaparken Yakalandı! Tanzime Alternatif Geliyor! CHP'li Belediyeler Halk Marketler Kuracak Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 11:17:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]