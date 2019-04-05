Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAR 225 plakalı otomobil, İmam Efendi Bulvar Üst Geçidi girişinde kaldırıma çarptı.
Kazada, yaralanan sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:28 Kaynak: AA
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