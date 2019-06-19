Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

24 dakika önce

Elazığ'da otomobilin çarptığı şahıs yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Elazığ'da otomobilin çarptığı şahıs yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Salih Dalokay yönetimindeki 23 BJ 662 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Mallabahri Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ersöz'e (60) çarptı.
Ağır yaralanan Ersöz 112 Acil Servis ekiplerince Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ersöz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:51 Kaynak: AA
Mehmet Ersöz, Elazığ, Güncel
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