Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
24 dakika önce
Elazığ'da otomobilin çarptığı şahıs yaralandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:51 Kaynak: AA
'da otomobilin çarptığı şahıs yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Salih Dalokay yönetimindeki 23 BJ 662 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Mallabahri Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ersöz
'e (60) çarptı.
Ağır yaralanan Ersöz 112 Acil Servis
ekiplerince Şehit Fethi Sekin
Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ersöz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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