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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

57 dakika önce

Elazığ'da otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Elazığ'da otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Abdullah Paşa Mahallesi 273. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H idaresindeki 23 S 0140 plakalı minibüs ile M.Ç. yönetimindeki 23 ALL 642 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Yaralı, ambulanslar Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
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