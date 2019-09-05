Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
57 dakika önce
Elazığ'da otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
Elazığ'da otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Abdullah Paşa Mahallesi 273. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H idaresindeki 23 S 0140 plakalı minibüs ile M.Ç. yönetimindeki 23 ALL 642 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Yaralı, ambulanslar Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. - ELAZIĞ
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