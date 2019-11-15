Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da minibüs ile otobüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T., idaresindeki 23 M 0242 plakalı minibüsle, aniden önüne çıkan araca çarpmamak için ani manevra yapması sonucu durakta yolcu alan V.Y. yönetimindeki 23 HY 584 plakalı otobüse arkadan çarptı.Kazada minibüs içerisinde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Minibüs sürücüsünün dikkati sayesinde hafif atlatılan kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ