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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da minibüs ile otobüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Elazığ'da minibüs ile otobüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T., idaresindeki 23 M 0242 plakalı minibüsle, aniden önüne çıkan araca çarpmamak için ani manevra yapması sonucu durakta yolcu alan V.Y. yönetimindeki 23 HY 584 plakalı otobüse arkadan çarptı.Kazada minibüs içerisinde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Minibüs sürücüsünün dikkati sayesinde hafif atlatılan kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
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