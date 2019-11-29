Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
7 saat önce
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:46 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Pakkan yönetimindeki 06 AFZ 383 plakalı hafif ticari araç ile Selçuk Çelikkol yönetimindeki 23 AAR 503 plakalı midibüs Ataşehir Mahallesi Kuvaiye Milliye Caddesinde çarpıştı.
Kazada, yaralanan 1 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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