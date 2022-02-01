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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

01.02.2022 14:10
Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 BC 331 plakalı otomobil ile 23 DS 675 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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