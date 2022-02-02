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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

02.02.2022 11:51
Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Elazığ'a doğru gelen 23 Y 0188 plakalı minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

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Minibüs, Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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