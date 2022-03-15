Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAT 968 ile 44 ADH 536 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ