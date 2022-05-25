Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

25.05.2022 09:04

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı Elazığ'da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi Salim Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADE 313 plakalı otomobil ile 23 ADB 543 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

YORUMLAR
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Ciple otomobil çarpıştı: 7 yaralı Ciple otomobil çarpıştı: 7 yaralı Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 7 yaralı Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 7 yaralı
Kaynak: İHA

Otomobil, Malatya, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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