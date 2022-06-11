Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Mollokendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BD 361 plakalı hafif ticari araç ile 23 K 0744 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı - Son Dakika

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