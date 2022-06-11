Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı

11.06.2022 20:13

Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Mollokendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BD 361 plakalı hafif ticari araç ile 23 K 0744 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı

YORUMLAR
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Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2) Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2) Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3) Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı - Son Dakika
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