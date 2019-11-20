Elazığ'da trafik kazası: 12 yaralı

Kaza yapan otomobillerden biri bahçe duvarına çarptıktan sonra durabildi

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücüleri öğrenilemeyen 23 FU 800 ve 23 DK 676 plakalı otomobiller dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışma sonrası araçlardan biri bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza yerinde inceleme yaptı.