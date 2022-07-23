Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

23.07.2022 13:59
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce duvara ardından da arkasından gelen araca çarptı.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce duvara ardından da arkasından gelen araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Cahit Dalokay Caddesinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 EB 042 plakalı otomobil önce duvara ardından arkasından gelen 23 ABR 396 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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