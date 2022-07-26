ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI

26.07.2022 12:00

ELAZIĞ'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Malatya kara yolunun 20'nci kilometresi Kelmahmut mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 L 3267 plakalı otomobil ile 23 FY 434 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

YORUMLAR
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Elazığ'da pikap ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Elazığ'da pikap ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI - Son Dakika
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