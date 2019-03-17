Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

56 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolu Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 23 AAR 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla, hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa
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