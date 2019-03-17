Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
56 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Elazığ
'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır
Karayolu Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 23 AAR 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla, hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
Marketten Bebek Maması Çalarken Yakalanan Adam, Gözaltına Alındı
Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Mobese Görüntülerine Ulaşmanın Yolunu Açıkladı