Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki 23 EB 203 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 42 AGC 233 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:23

Kaynak: İHA

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım

AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz

Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak

Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı

Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi

Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi

Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi

Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi

İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi

Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme

Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu

Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi

"Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı