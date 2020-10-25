Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Doğukent Mahallesi Kaptan-ı Derya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. idaresindeki 23 BT 250 plakalı Fiat marka otomobil ile 42 FAK 83 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ