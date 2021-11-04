Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı Elazığ'da hafif ticari araç, otomobile çarptı.

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı ELAZIĞ - Elazığ'da hafif ticari araç, otomobile çarptı. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Elazığ- Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 N 4770 plakalı hafif ticari araç, 44 ABR 627 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçarken 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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