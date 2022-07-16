Kaza, merkez Çaydaçıra Mahallesi Dr. Süleyman Ateş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 23 FD 469 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki 23 ADB 979 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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