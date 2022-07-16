Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

16.07.2022 16:48
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çaydaçıra Mahallesi Dr. Süleyman Ateş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 23 FD 469 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki 23 ADB 979 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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