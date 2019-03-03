Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Elazığ
'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Ulukent
Mahallesi Mustafa Temizer Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DM 573 plakalı hafif ticari araç ile 62 AN 099 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:15 Kaynak: İHA
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