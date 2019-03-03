Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mustafa Temizer Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DM 573 plakalı hafif ticari araç ile 62 AN 099 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:15 Kaynak: İHA

Ulukent, Elazığ, 3. Sayfa
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