Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
8 dakika önce
Elazığ'da otomobilin, kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:04 Kaynak: İHA
'da otomobilin, kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 TC 726 plakalı otomobil, Diyarbakır
yolu istikametine seyir halinde iken önünde bulunan 23 FD 150 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis
kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
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