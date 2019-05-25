Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

8 dakika önce

Elazığ'da otomobilin, kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Elazığ'da otomobilin, kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 TC 726 plakalı otomobil, Diyarbakır yolu istikametine seyir halinde iken önünde bulunan 23 FD 150 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:04 Kaynak: İHA
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