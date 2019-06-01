Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Elazığ'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:45 Kaynak: AA
'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 BU 352 plakalı minibüs ile 23 LU 431 plakalı otomobil Tahir Şaşmaz Caddesinde çarpıştı.
Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Elazığ Fethi Sekin
Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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