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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

5 dakika önce

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Kırklar Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HV 604 plakalı otomobil ile 23 DE 033 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:22 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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