Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıKaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı tren yolu üst geçitinde meydana geldi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:06 Kaynak: İHA
'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaza, Ataşehir
Mahallesi İmam Efendi Bulvarı tren yolu üst geçitinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre,İ.G. idaresindeki 63 E 3474 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün üst geçitte direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak aşağıya uçtu.
Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öteyandan üst geçitte sürekli kaza meydana geldiği çözüm bulunması gerektiğini belirtildi. - ELAZIĞ
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