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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı yolu Organize Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. idaresindeki 23 AC 889 plakalı otomobil ile K.E. hakimiyetindeki 23 AN 002 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:20 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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