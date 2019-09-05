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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

46 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ - Baskil karayolu 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, I.A. idaresindeki 23 EU 442 plakalı kamyonet ile M.E. yönetimindeki 23 AC 756 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

Baskil, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:52 Kaynak: İHA
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