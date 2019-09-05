Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ - Baskil karayolu 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, I.A. idaresindeki 23 EU 442 plakalı kamyonet ile M.E. yönetimindeki 23 AC 756 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ