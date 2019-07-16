Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

2 saat önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Aksaray Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 34 ZR 0101 plakalı otomobil ile M.C. idaresindeki 23 BK 432 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Çarşı Mahallesi, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu Otomobilin çarptığı yaşı adam metrelerce böyle savruldu 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü Kız arkadaşıyla tartışan şahsa çevreden geçen biri "Osmanlı" tokadı attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:28:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]