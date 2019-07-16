Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

2 saat önce

Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Canbay idaresindeki 23 BJ 432 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi Aksaray Caddesi'nde Emral Yılmaz iradesindeki 34 ZR 0101 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Yılmaz'ın kullandığı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çarşı Mahallesi, Aksaray, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin çarptığı yaşı adam metrelerce böyle savruldu Kız arkadaşıyla tartışan şahsa çevreden geçen biri "Osmanlı" tokadı attı Bolu'da feci kaza: 2'si ağır, 5 kişi yaralandı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:27:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]