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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

3 saat önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kültür Mahallesi Kültür Park Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F. Ç. idaresindeki 35 KLB 83 plakalı hafif ticari araç ile H.İ.T. yönetimindeki 44 BJ 368 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumları hafif olan yaralıların tedavisi, ambulansta yapıldı. - ELAZIĞ
Kültür Mahallesi, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:49 Kaynak: İHA
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