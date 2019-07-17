Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

3 saat önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kültür Mahallesi Kültür Park Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F. Ç. idaresindeki 35 KLB 83 plakalı hafif ticari araç ile H.İ.T. yönetimindeki 44 BJ 368 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumları hafif olan yaralıların tedavisi, ambulansta yapıldı.
(İHA)
Kültür Mahallesi, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın hain tuzağında ölen Nupelda'nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:11:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]