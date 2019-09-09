Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Elazığ'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
Elazığ'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Keban karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAH 024 plakalı hafif ticari araç ile 23 ANN 965 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ
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