Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 23 AAN 965 plakalı hafif ticari araç ile 23 AAH 024 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Keban kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:34 Kaynak: AA
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