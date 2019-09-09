Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 23 AAN 965 plakalı hafif ticari araç ile 23 AAH 024 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Keban kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.