Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:31 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 23 AAN 965 plakalı hafif ticari araç ile 23 AAH 024 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Keban kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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