Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:46 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 12 AAC 742 plakalı otomobil Elazığ- Bingöl kara yolunun 10. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada sürücü M.B. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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