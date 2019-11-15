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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 12 AAC 742 plakalı otomobil Elazığ- Bingöl kara yolunun 10. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada sürücü M.B. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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