Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada sürücü M.B. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 12 AAC 742 plakalı otomobil Elazığ- Bingöl kara yolunun 10. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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